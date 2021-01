Een 36-jarige Amerikaan heeft drie maanden lang het O’Hare-vliegveld van Chicago niet verlaten, uit angst voor het coronavirus in zijn thuisstad Los Angeles. Dit weekend werd hij opgepakt op verdenking van het illegaal betreden van een afgesloten deel van de luchthaven.

Bij zijn arrestatie toonde de man, Aditya Singh, een ID-badge van de luchthaven. Die behoorde een medewerker toe die hem al sinds 26 oktober kwijt was, een week nadat Singh vanuit Los Angeles in Chicago was aangekomen. Singh overleefde de afgelopen drie maanden voornamelijk op voedsel dat hij van passagiers kreeg.

Tijdens een eerste verhoor had de rechter geen goed woord over voor de luchthaven. Ze noemde het ‘choquerend’ dat een persoon drie maanden ongemerkt weet te bivakkeren in een afgesloten deel van een zogenaamd veilig vliegveld, dankzij een gestolen badge. Ook Singh zelf kwam er niet goed vanaf, want volgens de rechter heeft hij met zijn actie het gevoel van veiligheid bij andere passagiers ondermijnd en is daarmee een gevaar voor de gemeenschap.

Volgens de luchtvaartautoriteit in Chicago zelf is de beschuldiging van de rechter overtrokken. Hoewel het onderzoek nog loopt, menen zij dat Singh geen enkele keer een gevaar voor passagiers of personeel heeft gevormd. Singh zit ondertussen vast. Zijn borgsom bedraagt 1000 dollar. Mocht hij die betalen, dan is het vliegveld van Chicago verboden terrein voor hem.

Bron: The Guardian / cc-foto: Katherine Johnson