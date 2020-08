In de Verenigde Staten hebben woensdag meerdere sportteams hun wedstrijden geboycot in protest tegen het neerschieten van Jacob Blake door politieagenten. Die boycot begon bij de basketbalploeg van de Milwaukee Bucks die kort voor een zeer belangrijke playoff-wedstrijd weigerde het veld op te stappen. Kort erop volgden ook de andere teams die woensdagavond in actie moesten komen het voorbeeld, daarbij gesteund door de clubs en basketbalbond NBA. Milwaukee is de grootste stad in Wisconsin, de staat waar ook Kenosha ligt. Niet eerder vond een boycot op deze schaal plaats in de Amerikaanse sportwereld.

De NBA werkt na een lange corona-pauze het restant van het seizoen af in een volledig van de buitenwereld afgeschermde omgeving in Orlando, de zogenoemde ‘bubble’. Sinds het seizoen gestaakt werd zijn er meerdere gevallen van politiegeweld tegen zwarte Amerikanen geweest, waaronder de moorden op George Floyd en Beronna Taylor, gevolgd door het wereldwijde Black Lives Matter-protest. Waar bijvoorbeeld de football-bond NFL nog altijd moeilijk doet over het knielen van spelers, windt de NBA er geen doekjes om waar het staat: op het veld in de bubble staat met grote letters Black Lives Matter geschreven en spelers dragen in plaats van hun naam een boodschap op hun shirt. ‘No justice no peace’ bijvoorbeeld, een van de slogans van de BLM-beweging.

Woensdag stond de playoff-wedstrijd van de Milwaukee Bucks tegen de Orlando Magic op het programma, maar naar aanleiding van het neerschieten van Jacob Blake in Kenosha, kozen de spelers ervoor niet uit de kleedkamer te komen. Ook niet om met de pers te praten. De spelers van Orlando Magic die aanvankelijk wel op het veld verschenen, sloten zich vervolgens bij de boycot aan, net als de andere ploegen die later op de dag moesten spelen.

Het initiatief voor de boycot kwam van Milwaukee-spelers George Hill en Sterling Brown, die zich beiden geregeld uitspreken tegen racisme en politiegeweld. In een gezamenlijke verklaring achteraf zei Hill:

Als we op het veld staan en Milwaukee en Wisconsin verdedigen, wordt van ons verwacht dat we op hoog niveau presteren, alles geven en elkaar ter verantwoording roepen. Dat is de standaard die we onszelf opleggen en op dit moment verwachten we hetzelfde van onze politici en handhavers. We eisen gerechtigheid voor Jacob Blake en dat de betrokken agenten verantwoording afleggen. Het is absoluut noodzakelijk dat de wetgevende macht in Wisconsin na maanden inactiviteit bijeenkomt en maatregelen neemt om politiegeweld en hervorming van het strafrecht aan te pakken.

Sterling Brown voegde toe dat ondanks de ‘overweldigende roep om verandering’ er niets gebeurd is. ‘Dus onze focus kan niet bij het basketbal liggen.

De ploegleiding van de Bucks liet in een verklaring weten volledig achter de spelers te staan, hoewel ze vooraf niets wisten van de boycot. ‘Maar anders waren we het er mee eens geweest’. Volgens het management van het team is ‘de enige manier om verandering te bewerkstelligen, is een licht te schijnen op de racistische praktijken die voor onze ogen gebeuren. Onze spelers deden dat en wij blijven pal naast hen staan en eisen verandering.’

Na de NBA-boycot volgden al snel andere takken van sport. Zo liet tennisster Naomi Osaka weten niet meer te willen spelen na de halve finale van de Western & Southern Open in New York te hebben bereikt. ‘Voor ik een atleet ben, ben ik een zwarte vrouw,’ zei Osaka. ‘En als zwarte vrouw voel ik dat er zaken belangrijker zijn en die dringend aandacht nodig hebben, meer dan zien hoe ik tennis.’ Kort daarop kondigden tennisbonden ATP en WTA aan dat het hele toernooi werd stilgelegd en dat beide bonden de protesten tegen racisme steunen.

Behalve in de NBA en het tennis, werden woensdag ook de wedstrijden van de WNBA (vrouwenbasketbal), MLB (honkbal) en MLS (voetbal) gestaakt in solidariteit met de BLM-beweging.

