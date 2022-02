Amerikaans extreemrechts drijvende kracht achter Canadees truckersprotest

Ottawa wordt belegerd door een konvooi vrachtwagens waarvan de chauffeurs zeggen te protesteren tegen de Canadese vaccinatieverplichting voor truckers die de grens met de VS over zijn geweest. Een vertegenwoordiging van de Canadese bevolking zijn ze echter bij lange na niet. Ruim 80 procent van de Canadezen is volledig gevaccineerd. Als we alleen de truckers meetellen, schiet de wijzer zelfs nog verder in het groen: zo’n 90 procent van hen heeft de prikken gehad. De truckersvakbond zit er zeker niet achter, die heeft zich fel tegen de protesten uitgesproken. Net als het gros van de Canadezen zelf, de burgemeester en inwoners van Ottawa en premier Justin Trudeau. En zo dringt zich de vraag op: wie zijn het dan wel en waar komen ze vandaan?

Amerikaanse journalisten van nieuwsplatform GRID gingen op onderzoek uit. Daarbij deden ze een opvallende ontdekking. De grootste steunpagina’s op Facebook en de verschillende donatiecampagnes (twee stuks, waarop gezamenlijk 14 miljoen dollar is binnengehaald) leiden terug naar een persoonlijke Facebookpagina, namelijk van een vrouw in het Amerikaanse Missouri. Op dat account was jarenlang geen enkele politieke activiteit zichtbaar, tot op 22 januari van dit jaar plots een donatieactie voor Donald Trump werd gedeeld. Daaronder een bericht van de dochter van de vrouw: ‘Ik vind het grappig hoe je wel m’n moeders account kunt hacken, maar mijn privébericht niet wil beantwoorden.’

The woman's years-old Facebook account had no real history of political activity until January 2022, when it suddenly posted a fundraiser for Donald Trump.

Below the post was a comment from the woman's daughter:

"I like how you hacked my moms shit but you won't answer my dm." pic.twitter.com/FCWMdnzL3G

