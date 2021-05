Amerikaanse actieheld Steven Seagal nu lid van Russische pro-Poetin partij

Geen video? Klik hier.

Steven Seagal, de acteur die uitblinkt in Oosterse vechtsporten en schitterde in tal van actiefilms uit Hollywood, is lid geworden van ‘Rechtvaardig Rusland’, een pro-Kremlin partij. De partij werd begin dit jaar gevormd uit een fusie van drie partijen om te dienen als ‘oppositie’ in de verkiezingen van komende september, die overigens gewonnen gaan worden door de partij Verenigd Rusland van Poetin. De acteur is al lang een bewonderaar van de Russische heerser en voerde onder meer actie voor de annexatie van de Krim.

Seagal werd in 2016 tot Rus genaturaliseerd toen Poetin hem persoonlijk een paspoort overhandigde. Hij werd ook speciaal gezant voor het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat hij daarnaast de Amerikaanse nationaliteit bezit, kan hij zich niet kandidaat stellen voor het parlement maar hij heeft al wel een wetsvoorstel opgesteld. Deze zogeheten ‘Steven Seagal wet’ moet er voor zorgen dat milieumisdrijven voortaan ook met celstraf worden bestraft, in plaats van alleen boetes.

Seagal zelf is een groot aantal malen aangeklaagd wegens seksuele intimidatie.