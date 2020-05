Amerikaanse agenten gedragen zich als hooligans

Amerikaanse agenten reageren regelmatig extreem gewelddadig op demonstranten die de straat opgaan op te protesteren tegen politiegeweld en -racisme. Dat blijkt uit beelden van het politieoptreden in verschillende Amerikaanse steden die via sociale media worden gedeeld.

“Er is geen enkele groep die zo gewelddadig en sadistisch is als de politie vanavond”, oordeelt het Gravel Institute, een ngo van de voormalige Democratische senator Mike Gravel. Op de door het instituut gedeelde beelden is te zien hoe agenten geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranten.

No group, protestors or civilians, have been anywhere close to as violent and sadistic as the police have been tonight.pic.twitter.com/85p9E3zMps — Gravel Institute (@GravelInstitute) May 31, 2020

In 25 Amerikaanse steden was zaterdag een avondklok van kracht om protesten te voorkomen. Desondanks gingen in zeker 30 steden mensen de straat op om opnieuw te demonstreren tegen de behandeling van George Floyd, een ongewapende zwarte man die om het leven kwam nadat witte agenten hem hardhandig arresteerden.

In New York City reden twee politiewagens demonstranten aan die een blokkade hadden opgeworpen.

Here is the overhead… pic.twitter.com/US6Qqhkz3O — Rob Bennett @ 🏡 (@rob_bennett) May 31, 2020

Burgemeester Bill de Blasio verklaart dat er een onderzoek plaatsvindt naar het inrijden op demonstranten, maar stelt ook dat de agenten mogelijk geen andere keuze hadden. Dat komt hem op een uitbrander te staan van het New Yorkse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. “Het is verkeerd om het inrijden op de menigte te verdedigen”, twittert zij.

@NYCMayor your comments tonight were unacceptable. As mayor, this police department is under your leadership. This moment demands leadership & accountability from each of us. Defending and making excuses for NYPD running SUVs into crowds was wrong. Make it right. De-escalate. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020

In Minneapolis werden bewoners beschoten die vanaf hun veranda filmden hoe agenten door hun straat trokken.

Minneapolis Police and National Guard patrolling resident neighborhoods stopped to fire on residents peacefully filming them from their own front porch. #MinneapolisPoliceMurderdHim pic.twitter.com/mh8uyZN0hl — BreakThrough News (@BTnewsroom) May 31, 2020

Ook journalisten worden weer het slachtoffer van het hardhandige politieoptreden. Michael Anthony Adams, een correspondent van VICE News, toont op Twitter beelden van agenten die wapens inzetten tegen verslaggevers die zich bekendmaken als journalisten en hun perskaarten omhoog houden. Adams zelf werd tegen de grond gewerkt, waarna een agent hem met pepperspray in zijn gezicht spoot.

Police just raided the gas station we were sheltering at. After shouting press multiple times and raising my press card in the air, I was thrown to the ground. Then another cop came up and peppered sprayed me in the face while I was being held down. pic.twitter.com/23EkZIMAFC — Michael Anthony Adams (@MichaelAdams317) May 31, 2020

So here’s what happened today. The NYPD arrested me at 96th Street and West Side Highway while I was taking photos and video to post to Twitter. I told the police I was with the Press, they walked by me and then turned around and arrested me. — Keith Boykin (@keithboykin) May 31, 2020

Verscheidene agenten hebben hun buik vol van het racistische en gewelddadige optreden van hun collega’s. Zij lopen mee in demonstraties.

police stand with protesters pic.twitter.com/Fl29miKBtw — kylee (@tomakeupwityou) May 31, 2020

Oh my God it’s happening in Flint too. Protesters chanted: “WALK WITH US!!” So the sheriff and his men joined the protest.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/igRsMyD5aD — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 31, 2020

Elders op de wereld wordt er ook gedemonstreerd tegen het racisme bij de Amerikaanse politie.