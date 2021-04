Amerikaanse agenten mishandelen demente vrouw en lachen erom

Politieagenten in de Amerikaanse staat Colorado hebben vorig jaar een 73-jarige dementerende vrouw hardhandig gearresteerd. Daarbij werd onder meer de schouder van de vrouw uit de kom getrokken. Op vrijgegeven videobeelden is te zien hoe drie agenten de door hun bodycam opgenomen arrestatie bekijken en er groot plezier mee hebben. ‘Geweldig’, noemen ze de mishandeling. De zaak is in het nieuws omdat familieleden van de vrouw een rechtszaak tegen de agenten hebben aangespannen. De dementie van de vrouw is door het voorval verergert, zo zeggen ze.

De arrestatie dateert van 26 juni 2020. Die dag liep de vrouw, Karen Garner, zonder te betalen een supermarkt uit met wat frisdrank en wasmiddel ter waarde van omgerekend zo’n 11 euro. De ingeseinde agenten treffen Garner even later aan langs de weg, waar ze in de berm bloemen aan het plukken was. Nadat de agenten haar aanspreken loopt Garner weg. Op de bodycambeelden van de agenten is goed te zien wat daarna gebeurt.

Video niet te zien? Klik hier

Garner wordt ruw tegen de grond gewerkt en geboeid. Daarbij breekt ze haar arm en wordt haar schouder ontwricht. Ze wordt tegen de motorkap van de politieauto gesmeten waarna ook haar benen aan elkaar gebonden worden. Op de beelden uit het bureau waarop te zien is dat de agenten de opname terugkijken, wijzen de twee elkaar er met zichtbaar plezier op dat het moment waarop de schouder uit de kom gaat te horen is. Op dat moment bevindt Garner zich in een cel op slechts een paar meter afstand van de agenten. Daar wordt ze zes uur vastgehouden zonder medische hulp. ‘Marteling’, aldus de aanklacht.

Sinds de mishandeling is de medische situatie van de vrouw ernstig achteruitgegaan, zeggen de familieleden nu. Garner slikt medicijnen tegen angst en zou amper nog communiceren. Ook zeggen ze dat de vrouw in de supermarkt wel degelijk had geprobeerd te betalen, maar dat ze niet doorhad dat de transactie met haar bankpas niet was goedgekeurd. Een van de betrokken agenten is inmiddels geschorst, de twee anderen mogen voorlopig alleen administratief werk verrichten.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.