Amerikaanse agenten mishandelen geboeid zwart meisje (9) met pepperspray

Schokkende beelden, opnieuw, uit de Verenigde Staten waarop te zien hoe de politie van Rochester, een stad met 200.000 inwoners in de staat New York, een zwart kind mishandelt. Het 9-jarig meisje werd door de politie geboeid en achterin een politiewagen geplaatst nadat agenten op een melding van een huiselijke ruzie waren afgekomen. Het meisje had gedreigd zichzelf en haar moeder iets aan te doen.

Negen agenten sloegen haar met gebruik van veel geweld in de boeien. Het kind dat duidelijk overstuur was, werd op de achterbank van de politiewagen geplaatst en door de agenten gemaand te gehoorzamen terwijl op de komst van een ambulance werd gewacht. Op de beelden is ook te horen hoe een van de agenten het meisje toebijt “je gedraagt je als een kind” waarop ze reageert met “Ik ben een kind”.

Toen het meisje dat onder meer om haar vader schreeuwde niet bedaarde, spoten de agenten pepperspray in het gezicht van het weerloze slachtoffertje. Daarna sloten ze de deuren van de auto.

Vorig jaar kwam in dezelfde stad een zwarte arrestant, Daniel Prude, door verstikking om het leven nadat agenten een kap over zijn hoofd trokken en zijn gezicht tegen het plaveisel drukten. De agenten trachtten daarna te doen alsof hij een overdosis had gebruikt. Er volgden protesten en na onthulling van de ware toedracht werd de politiecommissaris ontslagen.

De politie heeft de beelden, die gemaakt zijn met bodycams van de agenten, binnen 48 uur na de mishandeling vrijgegeven. De commissaris van politie veroordeelde het optreden van de agenten. “Dit is niet wie we zijn.” De New York Times constateert dat politieagenten in de VS amper opgeleid worden om met verwarde of paniekerende personen om te gaan. In Nederland duurt de opleiding tot agent minstens anderhalf jaar, in de Verenigde Staten soms niet meer dan 10 weken.

De beelden van de politie:

Geen video? Klik hier.