Amerikaanse beleggers kopen Europese woningvoorraad op om prijzen omhoog te jagen

Buitenlandse investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen bezitten voor het astronomische bedrag van 1,7 biljoen euro aan Europese woningen en dat aantal blijft groeien. Bijna een derde van dat totaal is in handen van Amerikaanse bedrijven. De bedrijven kopen op grote schaal woningen op waarmee ze de prijzen opdrijven en zo nog meer aan hun zogeheten beleggingen verdienen, ten koste van de welvaart van Europese burgers. De bedenkelijke praktijk wordt blootgelegd in een onderzoek van de Groenen in het Europees parlement, de fractie waarvan onder meer GroenLinks deel uit maakt.

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak: ”Deze studie laat zien hoe grote investeerders Monopoly spelen met onze huizen. Huizen worden hierdoor beleggingsobjecten om grote winsten mee te maken, in plaats van een plek om te wonen. In plaats van dit probleem aan te pakken, faciliteren EU-regels juist deze trend. De EU moet erkennen dat het een rol moet spelen bij het waarborgen van betaalbare woonruimte als grondrecht. We hebben strikte regels nodig om te voorkomen dat investeerders onze woningvoorraad overnemen.”

De onderzoekers brachten vastgoedtransacties in verschillende steden in heel Europa in kaart. Daarbij ontdekte ze dat het opkopen van huizen snel toeneemt. Zo bezitten grote beleggers nu drie keer zo veel vastgoed in Europa als 10 jaar geleden. “We zien dat de woning- en huurprijzen nu al door het dak gaan, terwijl de studie laat zien dat de echte toename van het opkopen nog gaande is. We hebben duidelijke regels voor investeerders nodig, net als een bewoningsplicht en een huurplafond.”

Woningen in Europa zijn steeds vaker een melkkoe voor grote beleggers en investeerders. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The financialisation of housing in Europe’, uitgevoerd in opdracht van de Europese Groenen. Grote investeerders kochten de afgelopen 10 jaar voor 15 miljard euro aan woningen op in Nederland, in heel Europa bezitten zij nu voor ruim 1.700 miljard euro aan woningen. De opgekochte woningen verhuren zij vervolgens om winst mee te maken, waarmee ze de huizenprijzen opdrijven.

Het AD schrijft:

De Amerikaanse firma Blackstone die ook in Nederland huizen koopt is zelfs een van de grootste huurbazen van Europa geworden met 117.000 woningen. Ter vergelijking: dat zijn er twee keer meer dan in een stad als Dordrecht. In Spanje is Blackstone de allergrootste huisbaas met 40.000 woningen. Beleggingsfondsen kopen vooral in de grote steden, maar in Nederland hebben ze ook huizen in kleinere plaatsen op de korrel. Afgelopen tien jaar werd in Amersfoort voor 659 miljoen euro aan huizen gekocht door beleggers, in Amsterdam voor 5,7 miljard, in Den Bosch voor 103 miljoen, in Eindhoven voor 1,1 miljard, in Rotterdam voor 4,1 miljard, Den Haag 2,4 miljard, Tilburg 6 miljoen en Utrecht 960 miljoen euro.

Blackstone koopt hele blokken sociale woningen op. Van Sparrentak wijst er in de krant op dat de bedrijven er klaar voor zijn dat de woningmarkt – tijdelijk – instort om hun greep nog verder uit te breiden: “Aan het begin van de coronacrisis reserveerden ze er geld voor. Dat zag je ook in de economische crisis in 2008-2009. Mensen verloren hun woning en die hebben zij opgekocht. Zo pervers is het.”

De Groenen willen dat de Europese Unie paal en perk stelt aan de praktijken. De zelfbewoningsplicht die sommige Nederlandse steden invoeren om het opschrokken van het huizenbestand te voorkomen is “een belangrijke eerste stap”. In landen als bijvoorbeeld Spanje verwoesten de investeerders de sociale structuren van steden door hele buurten op te kopen en de huizen te veranderen in AirBnB’s. Huizen worden als gevolg van de praktijken onbetaalbaar. De norm dat maximaal 30 procent van het inkomen opgaat aan woonkosten wordt nog amper nageleefd.

Een samenvatting van het rapport staat hier.

cc-foto: Patricia Mancebo