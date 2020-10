Amerikaanse burgers slaan massaal wapens in vanwege toenemende spanningen

Alleen al in de staat Californië hebben de afgelopen maanden meer dan 100.000 burgers een vuurwapen aangeschaft als directe reactie op de coronacrisis. Bijna de helft van het had niet eerder een vuurwapen in bezit en deskundigen vrezen een golf aan zelfdodingen, dodelijk geweld door (ex-)partners en ongelukken, vooral met kinderen en jongeren. Burgers die een wapen aanschaften gaven als redenen onder meer de angst voor sociale onrust, economisch verval en de vervroegde vrijlating van duizenden gevangen als gevolg van de coronacrisis. De meeste kopers, bijna 70 procent, zeggen bang te zijn voor inbraken en de veiligheid in en om hun huis. De helft van de kopers verklaart dat hun angst voortkomt uit politiegeweld.

Video: Commentatoren van FoxNews verkneukelen zich over stijgende wapenverkoop in het progressieve Californië.

“Mensen zijn bang vanwege de onzekerheden rond de verkiezingen, protesten en Covid. Maar we moeten praten over de risico’s die vuurwapenbezit in huis met zich meebrengt,” verklaart de woordvoerder van een organisatie ter voorkoming van wapengeweld tegenover The Guardian.

De onderzoekers stellen dat een piek in de verkoop van wapens statistisch gevolgd wordt door doden en gewonden. Amerikanen hebben een cultuur waarbij het bezit van een vuurwapen als een adequaat antwoord wordt gezien op toenemende angst. Dat jaagt andere Amerikanen juist weer schrik aan. In het rapport wordt een medicus geciteerd die zegt nog nooit zo bezorgd te zijn geweest als over de recente ontwikkeling in wapenbezit. Als gevolg van de toenemende wapenverkoop in het hele land zijn de voorraden munitie in veel winkels opgeraakt.

Der Spiegel portretteert een militie-leider in de buurt van Atlanta, in de staat Georgia, die zich aan het voorbereiden is op het uitbreken van geweld na de verkiezingen. Hij is ervan overtuigd dat linkse kiezers zich niet zullen neerleggen bij een overwinning van Trump. Op de vraag wat er gebeurt als Trump verliest, zoals de peilingen nu voorspellen, grijpt hij naar zijn wapen en verklaart dat er dan waarschijnlijk fraude is gepleegd.

cc-foto: Gilbert Mercier