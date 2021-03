Amerikaanse christen schiet acht Aziatische vrouwen dood

Een 21-jarige Amerikaan heeft acht vrouwen met een Aziatische achtergrond doodgeschoten. Robert Aaron Long opende het vuur bij drie verschillende massagesalons in de buurt van Atlanta, Georgia. De politie heeft hem gearresteerd.

Volgens Amerikaanse media is Long een christen, die zeer betrokken is bij zijn kerk. “Zijn vader was een jeugdprediker of een predikant. Hij was zeer gelovig”, herinnert een oud-klasgenoot zich. “Hij vloekte zelfs niet.”

Aziatische Amerikanen zijn sinds de uitbraak van de coronapandemie regelmatig het doelwit van aanvallen. Vorige maand viel een 19-jarige man in San Francisco een 84-jarige Thaise immigrant aan. De bejaarde overleefde dat niet.

Volgens de politie is het nog te vroeg om zekerheid te kunnen geven over het motief van Long, en wordt er rekening gehouden met een racistische daad. “We sluiten niets uit”, aldus een woordvoerder.