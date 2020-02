Amerikaanse cruiseschipbedrijf weert passagiers met Chinees paspoort

Het Amerikaanse cruisebedrijf Royal Caribbean kondigt aan dat passagiers en bemanning met Chinese paspoorten worden geweerd aan boord van hun cruiseschepen. Met de maatregel – die ook geldt voor burgers uit Hongkong en Macau – hoopt het bedrijf verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Ten minste 25 landen zijn getroffen door het virus en meer dan 700 mensen zijn overleden.

Het besluit werd genomen nadat 4 reizigers aan boord van een van de cruiseschepen koortsachtige symptomen vertoonden. Volgens Royal Caribbean reisden de passagiers via China naar de VS, om vanuit New Jersey door te reizen naar de Bahama’s. De passagiers zijn uit voorzorg in het ziekenhuis opgenomen en worden medisch onderzocht. Zo’n 25 mensen zijn aan boord gecontroleerd op het Coronavirus. Geen van hen was naar verluidt afkomstig uit Wuhan.

More than two dozen Chinese nationals who traveled aboard a cruise ship that returned to #NewJersey were screened for signs of #coronavirus that have sicked tens of thousands in mainland #China and four of them have been transported to the hospital. https://t.co/NQJBz5OZCN pic.twitter.com/V07TJDxf6N

In Japan worden in de haven van Yokohoma zo’n 3.700 mensen, waaronder 5 Nederlanders, minstens twee weken in quarantaine geplaatst op een cruiseschip. Aan boord werden 64 besmettingen geconstateerd. Volgens het Japanse ministerie van Gezondheid zijn er 3 nog besmette patiënten bijgekomen. Zij zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in Japan. Van alle passagiers zijn inmiddels 279 mensen met griepverschijnselen gecontroleerd op het Coronavirus. De vijf Nederlanders op het schip zijn voor zover bekend niet besmet.

Day 4 of quarantine on the Diamond Princess cruise ship in Japan:

Aunt sings Chinese song “It Will Be Better Tomorrow” to “stimulate morale,” she says.

“I hope we can go home, but feeling jittery now with more cases each day,” says Uncle. #coronavirus pic.twitter.com/SgItvgEwat

— Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) February 8, 2020