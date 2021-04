Amerikaanse kookgigant Epicurious stopt met rundvleesrecepten wegens klimaatcrisis

Epicurious, een door miljoenen bezochte website met recepten, publiceert geen nieuwe recepten en artikelen met rundvlees meer. De website gaat daar toe over omdat het eten van rundvlees niet meer verantwoord is vanwege de bijdrage van die vleesindustrie aan de klimaatcrisis. De rundveehouderij veroorzaakt een enorme uitstoot aan broeikasgassen die de temperatuur van de planeet omhoogstuwen.

“Voor iedereen en alle media die een duurzamere manier van koken voorstaan is het schrappen van rundvlees een waardevolle eerste stap,” stelt de hoofdredactie van de site die eigendom is van uitgeverijreus Condé Nast. “Onze wijziging gaat alleen over duurzaamheid, over het niet beschikbaar stellen van zendtijd aan een van ’s werelds ergste veroorzakers van de klimaatcrisis.”

Onderzoek van de Verenigde Naties wijst uit dat de veehouderij verantwoordelijk is voor bijna 15 procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen op de wereld en rundvlees heeft daar het grootste aandeel in. Epicurious is twee jaar terug al begonnen met het terugdringen van rundvlees in het aanbod van nieuwe recepten. Sindsdien is de belangstelling van bezoekers voor recepten met alternatieven voor rundvlees enorm gestegen, constateert de site. “De cijfers liegen niet: als Amerikaanse koks een alternatief geboden wordt voor rundvlees, krijgen ze trek.” Reden voor de stap is ook dat nu meer energie en tijd gestoken kan worden in recepten die bijdragen aan het bezweren van de klimaatcrisis. Epicurious hoopt met een duurzamer aanbod de Amerikaanse kooktradities klimaatvriendelijker te maken.

“We weten dat sommige mensen mogelijk denken dat dit besluit betekent dat we een vendetta voeren tegen koeien of de mensen die hen eten. Maar dit besluit is niet genomen omdat we hamburgers haten (dat doen we niet!). (…) We zien deze beslissing niet als anti-vlees maar als pro-planeet.” Ze zeggen tot hun besluit te zijn gekomen omdat de vleesconsumptie de afgelopen dertig jaar weliswaar fors is afgenomen maar er de laatste jaren weer sprake is van een toename. “Het debat over duurzaam koken moet duidelijk luider gevoerd worden.”

cc-foto: David