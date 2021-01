Congres maakt einde aan Republikeinse fraudeleugens: Biden president

Na een extreem chaotische woensdag waarbij pro-Trump-terroristen het Capitool bestormden, opgehitst door de vertrekkende president, hebben de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hun werk herpakt. Op de gezamenlijke agenda het bezwaar dat door enkele Republikeinse senatoren was aangetekend tegen de verkiezingswinst van Joe Biden. Beide huizen hadden slechts enkele minuten nodig om tot overeenstemming te komen: het bezwaar is verworpen, Trump moet uiterlijk 20 januari het Witte Huis hebben verlaten.

Het ingediende bezwaar had onder meer betrekking op de uitslag in de staat Pennsylvania. Zonder ook maar een greintje bewijs volgden de senatoren de bewering van Trump dat hij het was die in werkelijkheid die staat gewonnen had. Niets is minder waar. Biden versloeg Trump er met ruim 80.000 stemmen verschil. Eerder op de dag was ook al het bezwaar tegen de uitkomst in Arizona verworpen door beide Kamers. Het bezwaar tegen de uitslag in de staat Georgia, waar Trump nog met een bizar telefoontje probeerde de uitslag naar zijn hand te zetten, werd niet in behandeling genomen. Ook de verschillende rechtszaken die tegen de uitslagen waren aangespannen, zijn afgewezen.

Nu beide Kamers alle bezwaren hebben verworpen, kan de stemming van het kiescollege formeel worden bekrachtigd. Het maakt niet meer uit hoe wild Donald Trump nog om zich heen blijft slaan en zijn volgers blijft ophitsen, op 20 januari wordt Joe Biden beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten.