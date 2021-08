Amerikaanse speculant laat honderden Amsterdamse woningen leeg staan

De woningnood in Amsterdam is nijpend. Maar de Amerikaanse ‘vastgoedinvesteerder’, de nieuwe term voor speculanten, Blackstone laat honderden woningen in de hoofdstad leeg staan. GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink, die tijdelijk de portefeuille wonen beheert, maakt in antwoord op vragen van de lokale SP melding van de misstanden. De SP vroeg om opheldering nadat in de Amsterdamse buurt De Pijp een gekraakte woning door de politie was ontruimd.

AT5 meldt:

“Gezien de grote woningnood in Amsterdam vindt het college het langdurig leeg laten staan van woningen maatschappelijk onaanvaardbaar”, schrijft Groot Wassink. Hij zegt dat het stadsbestuur “met alle mogelijke middelen” langdurige leegstand van woningen bestrijdt. “Het is een plicht woningen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk bewoning.” (…) De wethouder vindt dat de huidige Leegstandswet onvoldoende mogelijkheden geeft om langdurige leegstand aan te pakken. Nu kan de gemeente alleen boetes geven als leegstand niet gemeld wordt, maar het stadsbestuur wil ook boetes voor de leegstand zelf kunnen geven. Wel zou na de melding en het gesprek met de gemeente de leegstand “in veel gevallen” door de eigenaren opgelost te worden.

Uit de antwoorden blijkt dat minstens 334 panden die in bezit zijn van Blackstone onbewoond waren. Of dat nog steeds het geval is, is onduidelijk omdat het bedrijf grossiert in dochterondernemingen en de gemeente over te weinig middelen beschikt om dat te achterhalen.

Erik Flengte, fractievoorzitter van de SP, wil dat de Amerikaanse speculant verdwijnt uit de stad.