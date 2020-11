Amerikaanse verkiezingen ongekend eerlijk verlopen, Trump woest

Onderzoekers van de Amerikaanse overheid hebben geen enkel bewijs kunnen vinden dat er op wijst dat er bij de Amerikaanse verkiezingen gerommeld is met stemmen. President Trump, die de verkiezingen heeft verloren, is woest en houdt bij hoog en laag vol dat hij de winnaar is.

Technologische experts stellen dat de stembusgang van 3 november de best beveiligde verkiezing uit de Amerikaanse geschiedenis is geweest. Nergens zijn onregelmatigheden met een omvang van enig belang aangetroffen die van invloed zouden kunnen zijn op de uitslag. Er zijn geen voorvallen ontdekt van stemmen die verdwenen of veranderd werden, beschuldigingen die door het Trump-kamp voortdurend worden geuit.

In een verklaring verspreid door de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency zeggen de onderzoekers: “Terwijl we weten dat er veel onbewezen klachten en gevallen van desinformatie zijn over het proces van onze verkiezingen, kunnen we u verzekeren dat we het grootst mogelijke vertrouwen hebben in onze verkiezingen. En u zou dat ook moeten hebben. Als u vragen heeft, richt u dan tot de verkiezingsfunctionarissen als vertrouwde bronnen aangezien zij de verkiezingen beheren.”

Trump is furieus over het onderzoek dat laat zien dat hij de echte verliezer is. De directeur van de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Chris Krebs, uitte de verwachting dat hij vrijdag ontslagen zal worden door Trump. Het kamp van de president is al een aantal malen naar de rechter gestapt om de uitslag ongeldig te laten verklaren maar die acties werden verwezen naar de prullenbak waar ze thuishoren.

Trump gaat ondertussen door met het verspreiden van leugens via Twitter. Het sociale netwerk voorziet zijn tweets daarom van een waarschuwing die wijst op de onwaarheden.

Must see @seanhannity takedown of the horrible, inaccurate and anything but secure Dominion Voting System which is used in States where tens of thousands of votes were stolen from us and given to Biden. Likewise, the Great @LouDobbs has a confirming and powerful piece! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020

