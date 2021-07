VS gaat waarschuwen voor zeldzame zenuwziekte bij Janssen-vaccin

De Amerikaanse toezichthouder FDA is van plan om te gaan waarschuwen voor een verhoogde kans op het Guillain-Barré-syndroom na een inenting met het Janssen-vaccin. De kans op deze zenuwaandoening na een prik is klein. Volgens de FDA wegen de voordelen van het Janssen-vaccin daarom nog altijd op tegen de nadelen. Dat schrijft The New York Times.

In de Verenigde Staten hebben bijna 13 miljoen mensen een inenting gehad met Janssen. De Amerikaanse autoriteiten hebben bij deze groep ongeveer 100 gevallen vastgesteld van het Guillain-Barré-syndroom. De meeste mensen die de aandoening krijgen, herstellen daarvan.

Eerder waren er al meldingen over een verhoogde kans op trombose bij het Janssen-vaccin. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland waren die berichten reden om het gebruik van het vaccin enige tijd op te schorten. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) concludeerde in april dat de kans op bijwerkingen heel klein is.

Begin vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad om bij 40-minners de voorkeur te geven aan Biontech-Pfizer en Moderna boven Janssen. Hugo de Jonge brak eind vorige maand nog wel een lans voor Janssen. “Het is een ideaal vaccin als je met één prik klaar wil zijn, klaar voor de zomer, voor de festivals, voor ‘dansen met Janssen’”, zei hij op 23 juni.