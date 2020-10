Amerikanen ontzet over FvD-feestje op ambassade, wetsvoorstel ingediend

In de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden is door Democraten een wetsvoorstel geschreven om fondsenwerving in Amerikaanse ambassades te verbieden. De directe aanleiding daarvoor is het privéfeestje van Forum voor Democratie voor rijke ondernemers, georganiseerd door ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra.

De indieners van het wetsvoorstel zijn senator Edward J. Markey en congreslid Tom Malinowski. Markey liet bij het indienen weten:

Amerikaanse diplomatieke posten zijn bedoeld om de nationale belangen en universele waarden van Amerika te bevorderen, niet om bekrompen ideologische belangen uit te dragen. De Verenigde Staten hebben een lange geschiedenis in het ondersteunen van democratische instellingen en een vrij politiek discours over de hele wereld en dat moet worden voortgezet. Secretaris Pompeo en president Trump hebben vanaf de top laten weten geen boodschap te hebben aan ethische en juridische beperkingen van het politieke gedrag van overheidsfunctionarissen. Het is nu aan het Congres om op te treden en ervoor te zorgen dat politieke vertegenwoordigers deze normenschending van de Trump-regering niet exporteren naar andere landen.

Malinowski voegde eraan toe dat de wet ervoor moet zorgen dat elke twijfel wordt weggenomen dat de Amerikaanse overheid in landen als Nederland actief een partij als Forum voor Democratie steunt.