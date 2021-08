Amerikanen overhandigden Taliban namen Afghaanse medewerkers

Geen video? Klik hier.

De Amerikaanse autoriteiten hebben de Taliban een lijst overhandigd met de namen van Amerikaanse burgers, verblijfsvergunninghouders en Afghaanse medewerkers die in aanmerking komen voor evacuatie. In politieke en militaire kringen wordt met verbijstering en afgrijzen gereageerd op de handelwijze. Gevreesd wordt dat de Taliban de lijst zal gebruiken om mensen op te sporen en te vervolgen. Samenwerking met de Amerikanen is voor de Taliban veelal reden over te gaan tot executie van de betrokkenen. De Amerikaanse nieuwssite Politico onthult de schokkende praktijk.

De Amerikanen hebben de lijst beschikbaar gesteld aan de Taliban in een poging de evacuatieprocedures te versnellen. De Taliban die zou dan kunnen zien wie er recht hebben om toegelaten te worden tot het vliegveld van Kaboel waar vandaan de vluchten met evacués vertrekken. Tienduizenden wanhopige Afghanen die op de vlucht zijn voor de nieuwe machthebbers proberen dat gebied te bereiken. De Amerikanen laten de beveiliging van de omgeving van het vliegveld over aan de Taliban.

“Eigenlijk hebben ze al deze Afghanen hiermee op een dodenlijst gezet,” verklaarde een anonieme defensiemedewerker aan Politico. “Het is gewoon weerzinwekkend, schokkend en voelt smerig.” President Biden wilde donderdag tijdens een persconferentie desgevraagd het bestaan van de lijst niet bevestigen maar ontkende het evenmin. Hij verklaarde dat het geven van de namen soms nodig was om bussen sneller langs de controleposten te krijgen. “Maar bij mijn weten zijn de meesten van hen gewoon doorgelaten.” Volgens de president gaat het dan iedere keer om lijsten van zo’n twaalf mensen.

De kwestie kwam dese week naar voren tijdens een besloten bijeenkomst in Washington die ontaardde in een ruzieachtige sfeer toen hoge medewerkers van Biden de samenwerking met de Talibanm trachtten te verdedigen. De werkwijze werd overigens veranderd toen het aantal vluchtende Afghanen toenam. De Amerikanen stelden toen dat mensen pas naar de luchthaven mochten komen als ze toestemming hadden om geëvacueerd te worden.

NRC gaat in een podcast in op een ander gevaar voor Afghanen. De Amerikanen hebben op grote schaal biometrische gegevens verzameld onder de Afghaanse bevolking om zo mensen te kunnen identificeren aan de hand van bijvoorbeeld vingerafdrukken. Dat gebeurt met speciale mobiele apparaten. Een aantal daarvan zijn nu in handen gevallen van de Taliban.