Amerikanen verbijsterd over racistische Monsieur Cannibale

De racistische Efteling-attractie Monsieur Cannibale leidt tot groot onbegrip buiten Nederland, schrijft Looopings. Een tweet van Disney-medewerker Maria Mondloch over de aanstootgevende molen lokt veel reacties uit van mensen die niet begrijpen dat het pretpark de racistische karikatuur handhaaft.

Hey @Efteling , how about removing this extraordinarily racist ride from your park? pic.twitter.com/h0IQ0IziKl

— Maria Mondloch (@MariaMondloch) June 10, 2020