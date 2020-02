Amnesty stapt naar de rechter om etnisch profileren marechaussee

Omdat de Koninklijke Marechaussee blijft doorgaan met etnisch profileren, dagvaarden twee burgers en vier organisaties de Nederlandse overheid. De burgers, Amnesty International, Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau RADAR en het Public Interest Litigation Project van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (PILP-NJCM) willen dat er een eind komt aan de discriminerende grenscontroles. Amnesty International schrijft:

Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen onder meer op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Dit bepaalt mede of iemand wel of niet uit de rij wordt gehaald voor controle. Ook hanteert de Koninklijke Marechaussee algemene risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt, zoals mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er ‘niet Nederlands’ uit zouden zien.