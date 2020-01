Amsterdam biedt jongeren een schuldenvrije toekomst

De gemeente Amsterdam geeft jongeren de kans om van hun schulden af te komen. Dankzij het nieuwe project kunnen jongeren hun schuld omzetten in een lening, die ze naar draagkracht mogen afbetalen.

De hoofdstad gaat jongeren helpen met het aflossen van schuld, zodat die niet verder oploopt. Van de Amsterdamse inwoners tussen de 18 en 34 jaar heeft 34 procent schulden, volgens cijfers van de gemeente.

Het project ‘Jongeren schuldenvrije start’ begint in februari. Samen met een coach maken de jongeren een begeleidingsplan, en biedt de coach ondersteuning met het vinden van een baan of opleiding. Vervolgens onderhandelt de gemeentelijke Kredietbank met de schuldeisers en koopt de bank de schulden van de jongeren af. Daarna blijft er een lening over ter hoogte van het bedrag waarmee de schuld is afgekocht. Bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding wordt een bedrag tot 750 euro kwijtgescholden.

De gemeente vindt dat iedereen een kans verdient op een goede toekomst. Schulden mogen het perspectief op een opleiding of werk niet in de weg staan. Het doel van ‘Jongeren Schuldenvrije Start’ is om meer jongeren te helpen om hun schulden sneller af te lossen en hen de mogelijkheid te geven om aan hun toekomst te bouwen.

Verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman schrijft in een reactie dat schulden voor veel stress zorgen en dat schulden je toekomst kunnen bepalen. “Het merendeel van deze jongeren is gestart vanuit een achterstand en door pech of onwetendheid in een situatie gekomen waar ze zonder hulp niet meer uit komen. Daarom gaan we ze nu helpen zodat ze een nieuwe start kunnen maken.”

Yes! Heel goed om te zien dat mijn motie uit 2018 heeft geleid tot dit mooie plan: echte hulp aan jongeren met schulden. Zij kunnen staks een sociale lening bij de gemeente krijgen en zo een nieuwe start maken👇 Amsterdam zet schuld jongeren om in lening https://t.co/aHeRqbxmAS — Dorrit de Jong (@DorritDeJong) January 14, 2020

Uit cijfers van het Nibud (2018) blijkt dat 32% van de Nederlandse huishoudens een betalingsachterstand heeft. De kosten om de schulden te innen, overstijgen vaak het bedrag van de daadwerkelijke schuld. Het overnemen van schulden is dus niet enkel een cadeautje voor de burger. Volgens econoom Erica Verdegaal zou een ‘generaal schuldenpardon’ de samenleving veel geld en leed besparen. “Het is onbegrijpelijk dat geen enkele politieke partij pleit voor een generaal schuldenpardon voor mensen met onoplosbare schulden,” schrijft Verdegaal in haar blog.

De Deense overheid betaalde in 2018 al eens de schulden af van een half miljoen burgers, met een totaalbedrag van 777 miljoen euro. Vooral mensen met een laag inkomen profiteerden van de maatregel.