Amsterdam Dance Event veroorzaakte meer dan duizend besmettingen

Tijdens het vijfdaagse festival Amsterdam Dance Event dat vorige maand in de hoofdstad plaatsvond zijn meer dan duizend bezoekers besmet geraakt met het coronavirus. Dat aantal is de officieel vastgestelde hoeveelheid besmettingen, het werkelijk aantal ligt hoger. De getraceerde besmettingen bleken verspreid over heel Nederland. ADE trekt ook veel buitenlandse bezoekers, daar zijn geen gegevens van bekend. Er zijn voor het festival 300.000 kaarten verkocht, op minstens 83 van de 350 ADE-evenementen hebben besmettingen plaatsgevonden. ADE, dat coronamaatregelen hanteerde, vond plaats van 13 tot en met 16 oktober.

AT5 meldt:

De gezondheidsdienst benadrukt dat het aantal besmettingen gelinkt aan ADE mogelijk hoger ligt dan het aantal dat bij de GGD bekend is. In de landelijke cijfers is een flinke toename te zien van de coronabesmettingen. Na voor de hand liggende situaties, zoals op scholen en de thuis- en werksituatie, is bezoek aan horeca en uitgaansgelegenheden één van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting.

Procentueel gezien is volgens de officiële cijfers minder dan 0,3 procent van de bezoekers besmet geraakt. Landelijk zijn de afgelopen week gemiddeld per dag meer dan 5500 besmettingsgevallen vastgesteld.

Geen video? Klik hier.