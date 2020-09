Amsterdam en Den Haag in top10 coronabrandhaarden West-Europa

De regio’s Amsterdam en Den Haag staan in de toptien van West-Europese regio’s met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

De toptien wordt gedomineerd door Franse regio’s. Parijs staat op de eerste plaats, met 231 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook plaats 2, 3, 4 en 5 zijn Frans. Op de zesde plaats komt vervolgens Groot-Amsterdam, met 194 besmettingen per 100.000 inwoners. De agglomeratie Den Haag staat op de tiende plaats, met 180 besmettingen per 100.000 inwoners.

Dat Duitsland en bijvoorbeeld ook Ierland er veel beter voorstaan, heeft mogelijk te maken met het moment van maatregelen nemen. Zo moeten Duitse regio's actie ondernemen als er 50 positieve testen per 100.000 inwoners zijn in een week tijd. 5/ — Jasper Bunskoek (@jasperbunskoek) September 28, 2020

Maandag komt het Outbreak Management Team (OMT) met een nieuw advies, met speciale aandacht voor de grote steden. Ook besluit het kabinet vandaag vermoedelijk over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. “Te softe maatregelen zijn geen optie, maar heel Nederland op slot zetten ook niet”, meldt een bron rond het kabinet tegenover het AD.