Amsterdam en Rotterdam verplichten mondkapjes in drukke gebieden

Amsterdam en Rotterdam gaan mondkapjes verplicht stellen in drukke straten. In beide gemeenten wordt de mondkapjesplicht vanaf woensdag 5 augustus van kracht. Amsterdam gaat het dragen van mondkapjes verplicht stellen op de Wallen, in enkele drukke winkelstraten en op twee markten, meldt de gemeente. In Rotterdam geldt de verplichting voor winkelgebieden in het centrum, drie markten en twee overdekte winkelcentra.

We gaan het dragen van een 😷mondkapje vanaf woensdag 5 augustus verplichten in het Wallengebied, in de winkelstraten Kalverstraat/ Nieuwendijk en op de markten op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypstraat. Hou ook met een mondkapje op 1,5 meter afstand. ⤵️ https://t.co/qxXXYSkb5K — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 30, 2020

Dinsdagavond kwam er groen licht voor lokale experimenten met mondkapjesverplichtingen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en haar Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb hadden aangedrongen op die mogelijkheid.

Amsterdam ging er eerder al toe over om drukke straten af te sluiten en eenrichtingsverkeer in te stellen. De gemeente houdt de mogelijkheid open om in de toekomst op meer plaatsen een mondkapjesplicht in te voeren.

Het RIVM concludeerde onlangs dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal nauwkeurig in de gaten houden of deze gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden. Op basis van deze informatie wordt besloten over de duur van de maatregelen en eventuele uitbreiding naar andere gebieden.

cc-foto: Ben Kerckx