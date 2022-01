Amsterdam gaat nieuwe ‘dark stores’ per direct verbieden

De gemeenteraad van Amsterdam wil paal en perk stellen aan de overwoekering van het stad door zogeheten ‘dark stores’. Dat zijn (winkel)panden die worden omgebouwd tot magazijnen van flitsbezorgdiensten, zoals bijvoorbeeld het Duitse Gorillas. De maatregel is de zoveelste stap om de verwoestende werking van zogeheten ‘disruptieve’ internetbedrijven en hun investeerders op de leefbaarheid van de stad tegen te gaan.

Dergelijke flitsbezorgdiensten beloven bezorging binnen zeer korte tijd door fietskoeriers en moeten daarom dicht op bezorgadressen gevestigd zijn. De ‘dark stores’ zorgen voor overlast bij buurtbewoners, onder meer vanwege het aan- en afrijden van koeriers die vaak ook rondom de panden blijven rondhangen omdat de bedrijven geen faciliteiten bieden aan medewerkers. In Amsterdam is de afgelopen tijd een aantal malen geprotesteerd tegen dergelijke dark stores.

AT5 meldt:

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling & Duurzaamheid): “Met de snelle groei van flitsbezorging vanuit darkstores is ook het aantal klachten toegenomen: klachten over geblokkeerde stoepen, over het straatbeeld, over verkeersveiligheid of nachtelijke geluidsoverlast. Het college drukt met dit besluit op pauze voordat de toename van darkstores voor flitsbezorging uit de hand loopt.”

Ook in andere steden klagen bewoners en ondernemers over de dark stores. Het AD / Rotterdams Dagblad schreef afgelopen weekend over klachten in de Hoogstraat:

De wijnspecialist benadrukt dat Gorillas een onderneming van deze tijd is. ,,Maar dat in deze straat drie winkelpanden als magazijn worden gebruikt, kan echt niet. In een winkelstraat hoor je te winkelen.” Vooral de gevel stoort hem mateloos. ,,Die lelijke rolluiken, de afgeplakte ramen. Het is een verschrikking. Tel daar de geluidsoverlast bij op: vrachtwagens van leveranciers kunnen niet achterom komen. Daarom lopen medewerkers met rolcontainers over de stoep. De hele dag door. Je zal er maar boven wonen.” Voor bovenbuurman Robert de Groot (41) is de aanwezigheid van Gorillas, onder zijn koopwoning, een regelrechte nachtmerrie, vertelt hij. ,,Vroeger zaten hieronder een computerwinkel en een designerwinkel. Daar ging om 18.00 uur het licht uit. Nu is er altijd geluidsoverlast. Het hofje aan de achterkant, waar de bezorgers hun tassen inladen, is een klankkast.”

