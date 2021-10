Amsterdam gaat strenger optreden tegen niet naleven CoronaCheck

Burgemeester Femke Halsema scherpt het coronabeleid in de hoofdstad aan. Bij invoering van de verplichte coronacheck in de horeca stelde ze dat alleen opgetreden zou worden “bij excessen”. Er zijn in Amsterdam geen boetes uitgedeeld, handhavers hebben slechts boetes uitgedeeld. Die tijd is met ingang van vrijdagavond voorbij. Dat heeft ze verklaard in een interview met AT5 nu duidelijk is dat de besmettingscijfers oplopen en het checken van de gezondheidstatus onder horecabezoekers te wensen overlaat.

Volgens Halsema is het voor de veiligheid en gezondheid van horecabezoekers noodzakelijk dat de horeca de coronaregels goed naleeft. Ze doet een dringend beroep op de branche om de coronatoegangsbewijzen te controleren en ziet zich daarnaast genoodzaakt om de handhaving te intensiveren en zwaarder in te grijpen bij plekken waar de regels na waarschuwing nog steeds niet gevolgd worden. Dat betekent dat horecaondernemingen dit weekend een bezoek van handhavers kunnen verwachten. “De horeca zou zich dondersgoed moeten realiseren dat als ze niet zelf de verantwoordelijkheid nemen ze weer met maatregelen worden geconfronteerd die ze verafschuwen”, zo zegt ze in AT5’s Het Gesprek met de Burgemeester.

Halsema roept de inwoners van Amsterdam ook op zich aan de coronaregels te blijven houden, zoals het mijden van drukke plekken waar niet gecontroleerd werd op de QR-code en thuis te blijven bij klachten.

Ze reageerde fel op kritiek van D66-Kamerlid Jan Paternotte die klaagde dat er in de hoofdstad geen enkele boete is uitgeschreven voor het niet naleven van de CoronaCheck. “Ik zou zeggen: kom eens langs, kom eens praten. Dan hoor je met welke schaarste wij te maken hebben en waar de verantwoordelijkheid van de horeca zelf ligt,” aldus Halsema die zegt haar buik vol te hebben van Kamerleden die iets roepen zonder eerst informatie in te winnen.

Amsterdam heeft welgeteld 0️⃣ – oftewel: geen enkele – boete uitgedeeld voor niet handhaven coronachecks. Terwijl in de hoofdstad vaccinatiegraad laag is en de ziekenhuizen volstromen. Als je maatregelen niet handhaaft, dan zijn ze niet effectief. #draadhttps://t.co/aiNU66XrmG — Jan Paternotte (@jpaternotte) October 29, 2021

Amsterdam is niet de enige stad waar nauwelijks gecontroleerd wordt of horecazaken hun gasten wel checken, zo blijkt uit rondvraag van dagblad Trouw. “De meeste gemeenten hebben nog nul boetes uitgedeeld. Andere hebben één of twee keer een sanctie opgelegd, meestal was dat tijdelijke sluiting. (…) Cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geven aan dat het aandeel besmettingen in de horeca, op feesten en bij vrijetijdsbesteding stijgt, al is het aandeel besmettingen op werk of school nog altijd veel hoger,” schrijft de krant.

Steden als Rotterdam (foto) en Utrecht hebben een polsbandjessysteem ingevoerd voor de horecagebieden. Bezoekers hoeven zich dan slechts één keer hun QR-code te laten controleren en krijgen dan een polsbandje. Dat bandje is voor horecamedewerkers makkelijker te checken. Amsterdam wilde daar niet aan.

De horeca is niet de enige die de CoronaCheck aan de laars lapt. Kerken en moskeeën controleren de bezoekers niet, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Een moskee die bij de ingang vrijwilligers heeft staan die om een QR-code vragen? Saïd Bouharrou, vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, kent er geen eentje. “Al ken ik natuurlijk niet alle moskeeën. Maar als een moskee toch een coronapascontrole doet, is dat eerder uitzondering dan regel.” Waarom moskeeën hun bezoekers niet vragen om een bewijs, zoals theaters en restaurants doen? Bouharrou stelt dat daar twee redenen voor zijn: de moskee wil voor iedereen openstaan en geen mensen uitsluiten. “Maar het heeft ook te maken met vrijwilligers. Er moeten ook mensen zijn om die controle uit te voeren.”

Bij de kerken is het niet anders. PKN, de grootste protestantse kerk in Nederland, is tegen de coronapas. Bij de ingang van kerken kun je niet vragen om een pas, zegt PKN-woordvoerder Marloes Nouwens tegen RTL. “Iedereen moet in een kerk welkom zijn. Controle bij de ingang past niet bij een eredienst.”

Overigens zijn de gebedshuizen, die beschermd worden door de grondwettelijke vrijheid van godsdienst, niet verplicht een CoronaCheck uit te voeren. Virusdeskundigen noemen de houding van de religieuze instituten onverantwoordelijk.

Ondertussen stijgt het aantal ziekenhuisopnames gestaag door. Voor het eerst in bijna een half jaar liggen er meer dan 1000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Vrijdag waren het er 1021, een dag eerder nog 944 en een week eerder minder dan 700. Er liggen nu 217 mensen op de intensive care als gevolg van het virus.

Het Parool meldt dat het kabinet vermoedelijk het aantal plekken waar de QR-code getoond moet worden wil uitbreiden, een hernieuwd beroep om zoveel mogelijk thuis te werken en afstand houden. Wat het precies gaat worden is nog niet besloten. Het herinvoeren van de anderhalve meter afstand is enigszins pijnlijk omdat die net vorige maand is afgeschaft. Er zouden geen regels speciaal voor ongevaccineerden komen.