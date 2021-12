Amsterdam geeft gratis zelftesten aan mensen met weinig geld

Amsterdam verstrekt deze week 100.000 pakketten met twee mondkapjes en vier zelftesten in wijken met een lage vaccinatiegraad. Op die manier probeert de gemeente de verspreiding van het coronavirus tijdens de feestdagen te beperken, meldt Het Parool.

In de buurten waar weinig mensen zijn ingeënt, zijn de bewoners ook gemiddeld armer. GroenLinks-raadslid Jenneke van Pijpen drong er daarom bij het college op aan om zelftesten gratis te verstrekken. Wethouder Simone Kukenheim (D66, Zorg) nam het idee over.

De gemeente gaat de pakketten huis-aan-huis bezorgen, ze worden bij markten uitgedeeld en zijn tussen kerst en oud en nieuw af te halen bij de Huizen van de Wijk. De Voedselbanken en het Rode Kruis helpen ook mee aan de verspreiding.

In de hoofdstad gaat Omikron al veel rond. Vermoedelijk is de nieuwe variant al dominant in Amsterdam. Sinds eind vorige maand adviseert het kabinet een zelftest bij klachten. Scholen krijgen om die reden al langer gratis zelftesten.