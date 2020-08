Amsterdam: geen contactonderzoek meer vanwege personeelsgebrek

De Amsterdamse GGD gaat voorlopig geen contacten van besmette personen meer bellen, meldt de NOS. Er zijn onvoldoende werknemers om het bron- en contactonderzoek goed uit te voeren. De hoofdstad meldde donderdag de meeste bevestigde besmettingen van het land: 147. In heel Nederland werden er donderdag 601 infecties gemeld. De NOS schrijft dat ook GGD’en elders in de problemen komen.

Ook landelijk lopen de GGD’s tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat er nu slechts voldoende werknemers zijn om maximaal 750 onderzoeken per dag uit te voeren. Gisteren kwamen er 600 besmettingen bij.

Bron- en contactonderzoek is een belangrijke onderdeel van het overheidsbeleid om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden. Landen die het virus met succes wisten te bedwingen, zoals Zuid-Korea, staken vanaf het begin veel energie in het opsporen van mensen die in contact waren geweest met besmette personen.

Bron- en contactonderzoekers moeten een opleiding van drie tot vier weken volgen. “De mensen die dat kunnen doen, zijn of zelf druk met corona of met vakantie, en dat kan eerlijk gezegd ook niet anders”, waarschuwde Richard van Halen, die als manager bij de GGD’en in Gelderland belast is met het vinden van nieuwe onderzoekers, eerder deze week in De Groene Amsterdammer. “Zij hebben sinds maart zestig tot zeventig uur per week gewerkt. Je kunt niet zeggen: kom allemaal terug, dan vallen ze ook om en heb je niets.”