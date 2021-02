Amsterdam grootste aandelenbeurs Europa na leegloop in Londen

Amsterdam heeft de grootste aandelenbeurs van Europa, nu die van Londen bijna gehalveerd is sinds de Brexit. In januari werd dagelijks voor zo’n 9,2 miljard euro aan aandelen verhandeld op de Amsterdamse beurs, een viervoud van de handel in december. Daar tegenover stond een aandelenhandel van 8,6 miljard op de beurs in Londen.

De vlucht naar Amsterdam is te wijten aan de EU-regulering van de financiële markten. Vanuit Brussel wordt het Britse toezicht op de eigen beurzen niet erkend, wat ervoor zorgde dat Europese financiële instellingen hun kantoren vanuit Londen verplaatsten naar Nederland.

De Financial Times meldt dat de verschuiving betekent dat duizenden banen verdwijnen uit Londen, terwijl het land tegelijkertijd tientallen miljarden aan belastinginkomsten misloopt. PvdA-Europarlementariër reageert terughoudender op het banennieuws. Volgens hem levert een verschuiving van aandelenbeurzen nauwelijks banen op: