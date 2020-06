Amsterdam: geen demonstraties meer op de Dam, zelfs geen kleine

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie, justitie heeft demonstraties op de Dam tot nader order ongewenst verklaard. Reden voor het verbod is de corona-pandemie, schrijft burgemeester Halsema in een afwijzingsbrief aan journalist en schrijfster Hella Rottenberg. AT5 meldt:

‘Het valt de driehoek zwaar dit besluit te moeten nemen. De Dam is het bekendste plein van Nederland. De Dam is een plein van verbinding ongeacht je afkomst of overtuiging. Maar bovenal is het een geliefd plein voor het vrije woord’, aldus Halsema. ‘Het besluit om dan ook voorlopig geen demonstraties toe te staan op de Dam, is geen lichtzinnige geweest’