Amsterdam smeekt wegens enorme drukte Oranje-feestvierders weg te blijven

In de hoofdstad is de drukte door Oranje-feestgangers zo enorm dat de stad de noodkreet laat uitgaan niet meer naar Amsterdam af te reizen.

⚠️ Het is op dit moment te druk in Amsterdam. Kom hier niet naartoe! ⛔ Ga weg als het te druk is

↔️ Houd 1,5 meter afstand

👥 Maximale groepsgrootte: 2 personen of 1 huishouden #VermijdDrukte pic.twitter.com/AreJuTYR7U — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 27, 2021

In het Vondelpark is de drukte zo groot dat het park is afgesloten. Er worden geen nieuwe bezoekers toegelaten.

Gemeente Amsterdam laat geen nieuwe bezoekers toe in Vondelpark. #Koningsdag pic.twitter.com/uGhPsxV4vr — Jeroen Wetzels (@jeroenwetzels) April 27, 2021

Of dat echt gaat helpen is nog de vraag.

Ondertussen bij mij in het #Vondelpark, het wachten is op de eerste gespieste. pic.twitter.com/b8Rm8BnC5Z — Saskia Noort (@saskianoort) April 27, 2021

Vannacht moest de politie al verschillende malen optreden tegen Oranje-klanten die de maatregelen ter bestrijding van het virus aan hun laars lapten. Naast vele kleinere huisfeesten ontdekte de politie ook twee grote feesten met tientallen bezoekers. Zij zijn gearresteerd.

Student: ‘Als we worden weggestuurd, hebben we in ieder geval een feestje meegemaakt’ #koningsdag #vondelpark pic.twitter.com/16iyQc6p2q — Mascha de Jong (@maschadejong) April 27, 2021

Het Parool beschrijft hoe feestgangers zich trachten onttrekken aan de maatregelen door over hekken te klimmen en hoe bezoekers van buiten al vroeg naar de stad zijn afgereisd om er Koningsdag te vieren.

'We hadden eerder moeten gaan,' zegt een jongen tegen een meisje terwijl ze naar de ophoping voor de hoofdingang van het Vondelpark kijken. 'Maar misschien kunnen we via een andere kant over het hek klimmen.' https://t.co/5XtDR4JRb6 — Het Parool (@parool) April 27, 2021

Update 14:35

De gemeente roept bezoekers nu op het Vondelpark te verlaten.

Het is in het Vondelpark te druk. Daarom is het park dicht. Op sommige plekken staan mensen te dicht op elkaar. We vragen iedereen het park te verlaten. ↔️Houd 1,5 meter afstand

⛔Vermijd drukke plekken — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 27, 2021

Amsterdammers hebben er vanalles aan gedaan om ondanks de coronacrisis toch een feestgevoel te kunnen scheppen.

