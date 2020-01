Amsterdam stelt woonplicht in bij nieuwbouw

Amsterdam gaat kopers van een nieuwbouwwoning verplichten om in hun huis te gaan wonen. Op die manier wil de gemeente speculatie met nieuwbouwhuizen tegengaan. Volgens De Nederlandsche Bank komt nu een op de vijf verkochte woningen in Amsterdam in handen van beleggers, schrijft Het Parool.

De zogenoemde zelfwoonplicht moet volgens wethouder Laurens Ivens de huizenmarkt beschermen tegen kopers die hun nieuwe woning direct doorverhuren. (…) “We moeten zorgen dat woningen worden gekocht om in te wonen en niet om er zoveel mogelijk aan te verdienen, zodat de prijzen alleen maar sneller stijgen,” aldus Ivens.

Afgelopen najaar stelden de gemeenteraadsfracties van PvdA, GroenLinks en SP uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht al een woonplicht voor huizenkopers voor. Volgens de linkse partijen is de volkshuisvesting de afgelopen decennia te veel overgelaten aan de vrije markt.

cc-foto: 0805edwin