Amsterdam UMC genoodzaakt besmet personeel te laten werken

Omdat de dienstroosters in het Amsterdam UMC ontregeld raken door corona-uitval, overweegt het ziekenhuis besmette medewerkers gewoon in te zetten. Dat blijkt uit navraag door de Telegraaf. In het ziekenhuis test inmiddels 1 op de 4 medewerkers positief op het virus, waardoor de zorgverlening in het gedrang komt.

Volgens bestuurder Mark Kramer wordt er serieus overwogen besmette medewerkers zonder symptomen alsnog in te roosteren. Zij zullen extra beschermende kleding krijgen. Ook laat hij weten dat het Amsterdam UMC geen speciale coronavleugels in het ziekenhuis te openen, omdat dit een te zware tol eist van de medewerkers. Datzelfde geldt voor het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Bestuurder Peter Langenbach laat weten: ‘Het is intensief en eentonig. Om het vol te kunnen houden, wil het personeel werken met meerdere soorten patiënten.’