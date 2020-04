Amsterdam verbiedt Airbnb-verhuur in deel binnenstad

Amsterdam verbiedt verhuurplatform Airbnb om nog langer zaken te doen in drie wijken in het centrum van de stad. De overlast in de binnenstad als gevolg van Airbnb-toerisme loopt dusdanig de spuigaten uit, dat bewoners hun huis niet meer als vakantiewoning mogen aanbieden via het platform. Het verbod gaat in op 1 juli.

Het gaat om de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. Uit onderzoek is gebleken dat die gebieden overmatig veel last hebben van toerisme. Wethouder Laurens Ivens (SP) licht het nu ingestelde verbod op Airbnb-verhuur toe aan de NOS: ‘Op straat hebben ze al te maken met de gevolgen van toerisme. Daarom is het van belang dat bewoners in hun eigen woonomgeving geen overlast ervaren.’

Airbnb is al langer een doorn in het oog van de hoofdstad. Vorig jaar zag het bestuur van Amsterdam zich genoodzaakt de gestelde regels voor vakantiewoningverhuur te handhaven, omdat platformen als Airbnb en het door de coronacrisis in zwaar weer verkerende Booking.com weigerden daar actief beleid op te voeren. Dit ondanks herhaaldelijk waarschuwen van de gemeente.

cc-foto: OGS