Amsterdam weert reclame voor vliegreizen en fossiele auto’s

Amsterdam staat op metrostations geen reclame meer toe voor producten die het verbruik van fossiele brandstoofen promoten, zoals vliegreizen of auto’s die olieproducten verbranden. Het verbod is een eerste stap naar het volledig weren van dergelijke producten die de klimaatcrisis verergeren. Amsterdam is daarmee de eerste stad ter wereld die reclame voor fossiele producten in het straatbeeld aanpakt. De hoofdstad onderzoekt nog hoe ze reclame en marketing(festivals) van fossiele bedrijven als Shell en Exxon kan verbieden. De maatregel is het gevolg van een motie van GroenLinks afgelopen december.

Reclame Fossielvrij, dat streeft naar een landelijk verbod op reclame van de fossiele industrie en reclame voor vervuilend vervoer, feliciteert Amsterdam en noemt het een belangrijke stap. Coördinator Femke Sleegers: “De beslissing om fossiele reclame uit de metro te weren komt op een cruciaal moment in de strijd tegen de klimaatontwrichting. We hebben geen tijd meer te verliezen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daar passen geen reclames bij die fossiele brandstoffen normaal houden en die klimaatverandering verérgeren.”

Ook andere steden hebben wel oren naar een dergelijke aanpak. De colleges van Den Haag, Utrecht en Nijmegen staan open voor een verbod op fossiele reclame, al denken de laatste twee dat zo’n verbod landelijk geregeld moet worden.

De wens om fossiele reclame te weren staat in een motie die de Amsterdamse gemeenteraad afgelopen december aannam. De motie volgde op een brief waarin Reclame Fossielvrij en 51 Amsterdamse organisaties de stad opriepen om reclame te weren die niet past in haar duurzaamheidsbeleid. Eerder al besloot vervoerder GVB na een actie van Extinction Rebellion Amsterdam om het reclamebeleid aan te scherpen om greenwashing-reclames te kunnen weren van bussen, trams, metro’s en pontjes. Reclame Fossielvrij streeft naar een landelijke ‘tabakswet’ voor de fossiele industrie. In de strijd tegen roken was het reclameverbod voor de tabaksindustrie een onmisbare stap. Het veranderde de sociale normen en het nam de verleiding weg. Voor de fossiele industrie is eenzelfde aanpak nodig, betoogt de campagnegroep.

cc-foto: GVB