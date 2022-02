Amsterdam wil 100.000 euro subsidie Anne Frank-onderzoek terug

De gemeente Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is om de subsidie voor het controversiële onderzoek naar de verrader van Anne Frank terug te vorderen. De gemeente stelde 100.000 euro beschikbaar voor het onderzoek dat sinds de publicatie zwaar onder vuur ligt, meldt Het Parool. Volgens wethouder Touria Meliani (Kunst) werd in de subsidieaanvraag een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.

Initiatiefnemer Pieter van Twisk en Thijs Bayens van het bedrijf Proditione Media schreven in de aanvraag dat ‘de gelauwerde FBI-agent’ Vince Pankoke ‘een select gezelschap van politieonderzoekers en vooraanstaande historici’ zou leiden. Nederlandse historici die hun sporen hebben verdiend op het gebied van onderzoek naar de Duitse bezetting zouden hieraan meewerken. Bij navraag bleek dat veel onderzoekers hiervan niet op de hoogte waren, terwijl voor de gemeente ‘gezaghebbende instellingen’ een belangrijke voorwaarde vormen voor goedkeuring.

De conclusie van het twee weken geleden uitgebrachte onderzoek was dat notaris Arnold van den Bergh met 85 procent zekerheid degene was die de familie-Frank had verraden. Na publicatie kwam er veel kritiek op die bevinding: hard bewijs voor de veronderstelde rol van Van den Bergh ontbreekt volledig. Van den Bergh zat volgens zijn nabestaanden zelf al ondergedoken op het moment dat de nazi’s de onderduikers in het Achterhuis oppakten.

Ook uitgever Ambo/Anthos, die het boek Het Verraad van Anne Frank in Nederland op de markt heeft gebracht, ligt onder vuur. De uitgeverij liet geen deskundigen naar het boek kijken. Media die op de dag van verschijning over het boek publiceerden, mochten vanwege de embargo-eisen van Ambo/Anthos evenmin externe deskundigen benaderen.