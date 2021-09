Amsterdams corps schaft gewelddadige en vernederende ontgroening af

Het Amsterdamsch Studenten Corps schaft definitief de ontgroeningen af, dat meldt de Volkskrant. Het corps had na een reeks nieuwe, ernstige mishandelingen de vernederende inwijdingsrituelen al opgeschort, maar die worden nu definitief niet opnieuw ingevoerd. Het bestuur van de vereniging roept slachtoffers op aangifte te doen bij de politie.

De krant schrijft:

Doordat disputen zwijgen over de misstanden is het zelfs voor het verenigingsbestuur moeilijk de feiten achter de misstanden. ‘Er heerst helaas een zwijgcultuur bij disputen als het gaat om de kennismakingstijd. Aspirant-leden mogen van disputen waar vermoedens van misstanden bestaan niet met de Senaat (het verenigingsbestuur, red.) praten. In andere gevallen durven aspirant-leden onder sociale druk geen openheid te geven.’