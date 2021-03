Amsterdams DENK-kopstuk Taimounti vertrekt naar NIDA

Mourad Taimounti, fractievoorzitter voor DENK Amsterdam, zegt zijn DENK-lidmaatschap op en sluit zich aan bij NIDA. In een interview met de Volkskrant klaagt Taimounti over de gebrekkige interne democratie bij DENK. Onder meer de afhandeling van de affaire-Kuzu zit Taimounti dwars.

De drie Tweede Kamerleden van DENK gingen vorig jaar rollend over straat, maar de daaropvolgende moties van leden om de structuur van de partij te veranderen waren volgens Taimounti aan dovemansoren gericht.

Ook het gebrek aan diversiteit in het bestuur van DENK is Taimounti een doorn in het oog. Het bestuur bestaat uit drie mannen met een Turkse achtergrond. “DENK wijst met de vinger naar andere partijen, en de hele maatschappij, omdat er te weinig diversiteit zou zijn. Dat je als partij dan zelf niet in staat bent om het goede voorbeeld te geven, is belachelijk”, zegt hij tegen de Volkskrant.

De politiek leider van NIDA, Nourdin El Ouali, is blij met de komst van Taimounti. “NIDA krijgt support uit alle hoeken, maar deze zag ik niet aankomen. Mourad heeft contact gezocht en het mij uitgelegd en ik waardeer en begrijp zijn weloverwogen keuze”, stelt hij in een verklaring.