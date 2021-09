Amsterdams studentcorps probeerde geweld onder de pet te houden

Het Amsterdamsch Studenten Corps heeft zijn ontgroening gestaakt nadat de Volkskrant berichtte dat er deze week verscheidene gewelddadige incidenten hadden plaatsgevonden. Bronnen die uit vrees voor represailles anoniem willen blijven, vertellen aan de krant dat daarbij studenten gewond zijn geraakt.

Het studentencorps kwam pas in actie nadat de Volkskrant lucht had gekregen van de incidenten. Zo werden de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de universiteit van Buitenveldert (VU) pas ingelicht nadat ze na vragen van de krant zelf om opheldering vroegen bij het corps. Dat is in strijd met de Gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd.

Het corps wil niets zeggen over de aard van de incidenten, maar stelt in een verklaring wel dat er “geen enkele plaats is voor geweld of intimidatie”.

