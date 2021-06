Amsterdamse kroegen mogen grote schermen plaatsen om EK te kijken

Wie de rest van het EK voetbal op een groot scherm in de kroeg wil kijken, kan daarvoor in elk geval terecht in de hoofdstad. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema staat cafés toe grote tv-schermen op het terras te plaatsen zodat mensen de wedstrijden gezamenlijk kunnen kijken. Voor aanstaande zondag staat de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal op de agenda.

Halsema maakt haar besluit woensdagavond bekend. Hoewel cafés schermen mogen plaatsen, betekent dat niet dat gasten de nog geldende coronaregels mogen negeren. Gasten moeten gewoon op hun stoel blijven zitten en de horecaondernemer moet ervoor zorgen dat de verplichte anderhalve meter afstand wordt bewaard. Daarnaast moeten de schermen zo worden neergezet, dat het niet mogelijk is om vanaf de straat mee te kijken. De regeling gaat zaterdag in, wanneer ook de volgende fase van het versoepelingsplan van het demissionaire kabinet ingaat.

Amsterdam wilde ruim voor aanvang van het toernooi al grote schermen toestaan, maar kwam daarmee lijnrecht tegenover minister Grapperhaus van Justitie te staan. Volgens Halsema zou het verbieden van schermen vooral leiden tot huisfeestjes om gezamenlijk wedstrijden te kijken, wat eerder al bewees voor veel meer besmettingen te zorgen dat evenementen in de buitenlucht. Daar moest dan wel een verruiming van de openingstijden van terrassen voor worden ingesteld en daar ging Grapperhaus niet in mee. Nu de horeca vanaf aanstaande zaterdag weer langer open mag blijven en meer bezoekers mag ontvangen, aarzelde Halsema niet.

Woensdag werd ook bekend dat de coronacijfers in Amsterdam veel trager afnemen dan in de rest van het land: slechts 4 procent, ten opzichte van 36 procent landelijk. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat de agressievere Delta-variant inmiddels stevig aanwezig is in de hoofdstad. Bij ruim 40 procent van positief geteste Amsterdammers gaat het om de Delta-mutatie. In India, waar Delta als eerste werd waargenomen, is ondertussen een nieuwe mutatie opgedoken, Delta-plus genaamd. Gevreesd wordt dat de huidige vaccins minder goed tegen de nieuwe variant zijn opgewassen.