Amsterdamse leerling neemt op eerste lesdag coronavirus mee naar school

Op een middelbare school in Amsterdam is bij een leerling het coronavirus vastgesteld. De betreffende leerling heeft op de eerste schooldag van het nieuwe jaar een dag klassikaal les gevolgd. Medeleerlingen met wie de besmette persoon intensief contact heeft gehad, is gevraagd tien dagen in quarantaine te gaan, net als hun gezinsleden. De leerling om wie het gaat kwam zonder symptomen op school en had dus geen vermoeden van de aanwezigheid van het virus.

“De leerling heeft woensdag drie lessen gevolgd, voelde zich donderdagochtend niet lekker, heeft een test gedaan en bleek dit weekend positief”, zegt rector Jan Paul Beekman tegen NH Nieuws. “Daarna hebben de ouders contact opgenomen met de GGD.”

Het gaat om het Spinoza Lyceum in Amsterdam Zuid. De medeleerlingen die in quarantaine gaan zijn vooral klasgenoten die naast, voor of achter de besmette leerling hebben gezeten. Het gaat om ongeveer acht kinderen. De leerlingen zijn verzocht een coronatest af te laten nemen. Wanneer zij daarnaast in de komende tien dagen geen symptomen van Covid-19 vertonen, mogen ze weer naar school.

De rector benadrukt dat de school wel maatregelen heeft genomen tegen verspreiding van het virus: “Docenten blijven zoveel mogelijk in één lokaal, op een afgebakende plek. En als leraren wel moeten verplaatsen, laten ze eerst de leerlingen het lokaal verlaten.”

Lees ook: Kinderen met milde Covid-symptomen blijken toch zeer besmettelijk

Beeld: Google Streetview