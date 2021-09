Amsterdamse school weigert leerlingen zonder coronapas

Leerlingen van het Codam Coding College, een particuliere opleiding voor softwareprogrammeurs in Amsterdam, zijn niet langer welkom als ze geen CoronaCheck kunnen overleggen. ”Leerlingen moeten een QR-code kunnen tonen om het gebouw binnen te komen”, vertelt directeur David Giron aan AT5. De ongevaccineerde Mark (een gefingeerde naam omdat de persoon in kwestie anoniem wil blijver) tekent protest aan tegen de beslissing. Onderwijsinstellingen mogen volgens hem een dergelijke maatregel niet opleggen.

Het Codam College is een particuliere school en dat maakt volgens de directeur het verschil. “Voor een particuliere opleiding, die niet erkend wordt door de overheid, is het helaas niet helder, welke regels we moeten volgen.” Om de gezondheid van studenten te waarborgen, heeft de school deze beslissing genomen. Volgens Besselink moet z’n besluit proportioneel zijn. Hij denkt dat de school dit mag doen, maar volgens Mark is dit discriminatie. Hij overweegt een advocaat in de arm te nemen.

Eerder liet de opleiding weten dat ongevaccineerden überhaupt niet welkom zijn maar dat besluit is inmiddels na klachten teruggedraaid en vervangen door de CoronaCheck, die ook in onder meer de horeca gebruikt gaat worden. Mark stelt het oneens te zijn met het besluit en wijst er op dat de school zegt voor inclusiviteit te zijn. Het Codam Coding College werd in 2019 geopend door koningin Máxima. De programmeerschool wil een oplossing bieden voor het tekort aan goed opgeleide programmeurs in Nederland. De school biedt op Marineterrein Amsterdam een driejarige, kosteloze programmeeropleiding aan.