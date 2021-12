Amsterdamse SP-bestuurders weg vanwege ‘sektarische geest’

Drie bestuursleden van de SP Amsterdam zijn uit het bestuur gestapt, omdat zij zich ergeren aan de “sektarische geest die kritiek wil uitbannen” binnen de partij. Dat meldt AT5.

Luc Wiegers, Niels van Leenen, en Ivar Kracht hekelen onder meer het besluit om geen sprekers en moties vanuit afdelingen toe te staan op het landelijke partijcongres. In een verklaring schrijven zij: “Dit laat zien dat er niet alleen geen kritiek mag zijn in de ogen van het electoraat. Ook moet elke mogelijkheid om kritiek überhaupt intern te overwegen geweerd worden.”

Het rommelt al geruime tijd binnen de SP. Vorige maand werd het SP-bestuur in Rotterdam geschorst. Daardoor is de SP-deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Maasstad onzeker geworden. In Utrecht stapte het lokale bestuur zelf op. In oktober royeerde de SP tientallen leden omdat ze lid zijn van de voormalige jongerenafdeling Rood of het Marxistisch Forum.

Ontevreden leden schrijven in een verklaring dat “de partij kampt met een serieus democratisch tekort en een verziekte bestuurscultuur”. Ook halen zij uit naar de huidige partijlijn.