Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) weg wegens grensoverschrijdend gedrag

Woonwethouder Laurens Ivens (SP) treedt met onmiddellijke ingang af na klachten over (verbaal) grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers. In een brief aan de gemeenteraad erkent Ivens dat hij fouten heeft gemaakt maar zegt dat hij zich niet bewust is geweest van de ongepastheid van zijn opmerkingen. Ivens werd van de klachten op de hoogte gesteld door burgemeester Femke Halsema en ziet in dat er sprake is geweest van een patroon aan opmerkingen die als “overdonderend, grensoverschrijdend en zelfs seksualiserend zijn ervaren”. Hij erkent dat zijn handelwijze in strijd is met de richtlijnen voor integer bestuur en dat er een onwerkbare situatie is ontstaan.

Ivens is vijftien jaar lang lid geweest van het Amsterdamse gemeentebestuur. Eerst als raadslid en sinds 2014 als wethouder.