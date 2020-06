Ook de andere drie politieagenten betrokken bij de moord op George Floyd worden aangeklaagd. Dat melden Amerikaanse media. Eerder deze week werd agent Derek Chauvin al gearresteerd. De andere agenten wordt medeplichtigheid bij en aanzetten tot moord ten laste gelegd.

Behalve de aanklachten tegen de andere drie agenten – twee van hen zaten naast Chauvin op het lijf van Floyd, terwijl een derde toekeek en geschokte omstanders op afstand hield – liet hoofdaanklager Keith Ellison ook weten de aanklacht tegen Chauvin zelf uit te breiden. Eerder nog werd hij vervolgd voor moord in de derde graad, een soort doodslag. Dat wordt vermoedelijk moord in de tweede graad: een opzettelijke moord, maar niet van tevoren gepland.

Chauvin is de agent die zijn knie 8 minuten en 46 seconden lang in de nek van Floyd drukte, de laatste drie minuten daarvan lag Floyd roerloos op straat. Daarvoor riep hij meermaals dat hij geen lucht kreeg en smeekte hij op te mogen staan. De agenten negeerden zijn smeekbede. Op de eerste videobeelden die verschenen leek het of alleen Chauvin Floyd tegen het asfalt drukte. Op beelden die kort erna opdoken, gemaakt van de andere kant van de straat, is te zien hoe de andere agenten hetzelfde doen.

cc-foto: fibonacciblue