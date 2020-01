André Rieu bestormt Britse hitlijsten vanwege Brexit

In de aanloop naar Brexit, vrijdag middernacht, proberen Remainers het Europese volkslied Ode aan de vreugde op nummer een te krijgen in de Britse hitlijsten. Met enig succes: dinsdagmorgen stond de uitvoering die André Rieu van de hymne maakte, al op de tweede plaats, meldt The New European.

Ondertussen doen ook de Brexiteers hun best om een song hoog in de hitlijsten te krijgen. Ze hebben daarbij gekozen voor ‘17 Million Fuck-Offs’. Gelet op de vloeken in dat nummer is het twijfelachtig of BBC Radio 1 de muziek zal uitzenden.

De BBC is vaker terughoudend bij politieke songs. Zo besloot de omroep in 2017 om het nummer ‘Liar Liar’ over de toenmalige premier Theresa May niet uit te zenden. En in 2013 speelde de BBC ‘Ding Dong! The Witch is Dead’ niet af, hoewel de verkoop van het nummer uit The Wizard of Oz door het dak ging na de dood van Margaret Thatcher.

Europese vlag

Ondertussen heeft de Schotse premier Nicola Sturgeon haar ambtenaren opgedragen om de Europese vlag niet weg te halen bij het Schotse parlement. Net als de overheden van Noord-Ierland en Wales heeft het Schotse parlement de Brexit-deal verworpen.

Naar verwachting zal Sturgeon op vrijdag haar plannen voor Schotse onafhankelijkheid bekendmaken. Eerder deze maand liet de Britse premier Boris Johnson al weten dat hij een nieuw referendum over een onafhankelijk Schotland uitsluit.

