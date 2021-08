Andrew Cuomo weg als gouverneur New York na vernietigend MeToo-onderzoek

Geen video? Klik hier.

Andrew Cuomo, vooraanstaand lid van de Democraten, neemt ontslag als gouverneur van New York na publicatie van een rapport waarin hij beschuldigd wordt van – seksueel – grensoverschrijdend gedrag tegen tal van medewerksters. Hij zou een vijandige cultuur tegenover vrouwelijke medewerkers hebben gecreëerd, zich verbaal agressief gedragen en zich schuldig maken aan ongewenste seksuele intimiteiten. Elf medewerkster hebben daarover belastende verklaringen afgelegd. De New Yorkse procureur-generaal die het onderzoek uitvoerde constateerde dat Cuomo vele malen de wet heeft overtreden met zijn gedrag. Justitie bekijkt of hij vervolgd gaat worden.

Cuomo, die goede sier trachtte te maken door de MeToo-beweging te steunen, volhardde dat hij onschuldig is. Hij zegt op te stappen omdat de aandacht voor de beschuldigingen zijn functioneren hindert.

President Biden had al eerder aangedrongen op het vertrek van Cuomo, net als andere prominenten uit de partij. De positie van Cuomo werd helemaal onhoudbaar nadat een topmedewerkster en vertrouwelinge opstapte. Uit het onderzoek was duidelijk geworden dat zij slachtoffers die de misdragingen aan de kaak stelden bewust tegenwerkte en intimideerde.

Cuomo wordt waarschijnlijk opgevolgd door Kathy Hochul. Zij wordt dan de eerste vrouwelijke gouverneur van de staat New York.

