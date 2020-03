Angela Merkel, de Duitse bondskanselier en leider van de vrije wereld, heeft zichzelf in quarantaine geplaatst. Ze bezocht vrijdag een arts die inmiddels zelf met het coronavirus besmet blijkt. De stap om zelf in quarantaine te gaan is een persoonlijke beslissing van Merkel. Ze blijft in haar huis in Berlijn en blijft vandaar uit leiding geven aan het land. De bondskanselier wordt de komende dagen getest op besmetting.

Merkel maakte een uur voordat ze in quarantaine ging ingrijpende maatregelen bekend. Zo mogen mensen in Duitsland zich alleen nog maar hooguit als duo’s vertonen. Ontmoetingen met meer dan een persoon in de openbare ruimte met mensen die geen onderdeel vormen van je huishouden, zijn verboden. Burgers dienen in de publieke ruimte anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

De nieuwe maatregelen betekenen dat restaurants, kappers en tal van andere niet-essentiële bedrijven hun deuren moeten sluiten voor publiek. Merkel dreigde dat de maatregel strenger zullen worden als het publiek de regels negeert. Het zijn geen adviezen maar regels, zo werd benadrukt. Overtreders worden gestraft. In Duitsland zijn tot nu toe zo’n 25.000 mensen als besmet geïdentificeerd en bijna 100 mensen overleden aan het gevreesde virus.