Angelina Jolie vraagt compassie voor Jemen, Denemarken zet Syrische vluchtelingen uit

Angelina Jolie, naast actrice ook speciaal gezant van de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR, vraagt aandacht voor die andere grote oorlog en de slachtoffers daarvan. “We kunnen niet selectief zijn als het gaat om wie er hulp verdient,” zegt ze na aankomst in Jemen, waar al zeven jaar een hevige oorlog woedt. “De mensen van Jemen hebben ook bescherming, steun en vrede nodig.”

“Deze week zijn een miljoen mensen gedwongen te vluchten door de afschuwelijke oorlog in Oekraïne,” schrijft ze op Instagram aan haar ruim 12 miljoen volgers. “Iedereen verdient hetzelfde medeleven. De levens van burgerslachtoffers van conflicten overal zijn van gelijke waarde.” De woorden van Jolie sluiten aan op de discussie die wereldwijd losbarstte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne waarbij kritiek werd geuit op de manier waarop landen reageerden op de vluchtelingenstroom, in vergelijking met de wijze waarop vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië of Jemen tegemoet worden getreden.

“De situatie hier is een van de ergste humanitaire crises in de wereld, ieder uur wordt er een burger gedood of verwond. 20 miljoen Jemenieten zijn afhankelijk van humanitaire hulp.” Er zijn volgens schattingen al meer dan 100.000 mensen omgekomen bij de burgeroorlog.

De New York Times bericht hoe Denemarken inmiddels is begonnen met het uitzetten van Syrische vluchtelingen. Of althans daar pogingen toedoet. Veel van de uit te wijzen vluchtelingen kunnen nergens heen en worden ondertussen gevangen gehouden in het land dat er een berucht migratiebeleid op na houdt.