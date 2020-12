Angst voor derde golf in Europa zwelt aan

De Europese Unie waarschuwt de lidstaten dat een ongecontroleerde versoepeling van de coronamaatregelen kan leiden tot een derde golf. Vooralsnog lijken de landen zich daar weinig van aan te trekken, ondanks de verontrustende besmettingscijfers en vollopende ziekenhuizen. Experts vrezen een nieuwe uitbarsting door het samenkomen bij de feestdagen en de start van het wintersportseizoen.

Op tal van plaatsen wordt met de feestdagen in zicht gewerkt aan het laten vieren van de teugels. Al binden sommigen wel in. Oostenrijk bijvoorbeeld wil bij nader inzien de wintersportgebieden alleen voor de eigen bevolking openstellen. Hotels en horeca mogen daarom pas in januari weer open. In Zwitserland daarentegen zijn toeristen wel welkom wat er toe leidt dat Frankrijk dreigt met het sluiten van de grens om wintersporters tegen te houden.

With rapid progress on #COVID19 vaccines there’s light at the end of the tunnel: we have a chance to end the pandemic.

But we shouldn’t relax our efforts in the meantime.

We need to protect ourselves & our loved ones. Today we present a strategy to help keep us safe this winter https://t.co/EjNCECPOV4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 2, 2020